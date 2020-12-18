Шляпа на главной елке не понравилась людям, считают в церкви / УНИАН, Виктор Ковальчук

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что они «вынуждены были» выступить против сказочной шляпы на главной елке страны.

Читайте такжеСтала известна дальнейшая судьба скандальной шляпы с киевской елкиОб этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

«Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали тогда, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры достаточно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно придерживаться традиций», – заявил он.

По его мнению, если кто-то желает изменить эти традиции, то накануне надо было устроить «всенародное обсуждение», или хотя бы на уровне города Киева.

Он доволен, что «организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, поменяли».

Скандал со шляпой на елке

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Автор: Катерина Шварц