Митрополит доволен, что "организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали".

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что они «вынуждены были» выступить против сказочной шляпы на главной елке страны.

Читайте такжеСтала известна дальнейшая судьба скандальной шляпы с киевской елкиОб этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

«Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует будто Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали тогда, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры достаточно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно придерживаться традиций», – заявил он.

По его мнению, если кто-то желает изменить эти традиции, то накануне надо было устроить «всенародное обсуждение», или хотя бы на уровне города Киева.

Он доволен, что «организаторы сразу поняли свою ошибку и отреагировали, поменяли».

Скандал со шляпой на елке

В этом году на главной елке страны вместо традиционной звезды планировали установить шляпу.

Из-за этого в сети разгорелся скандал, пользователи разделились во мнениях. Между тем в ПЦУ шляпу назвали «ведьмацкой».

Организаторы праздника пожаловались, что люди не поняли тематику нынешней новогодней локации – «сказочный лес». Они пообещали снять шляпу с елки, что и было сделано 13 декабря.

Утром 17 декабря на главную елку нацепили традиционную звезду.

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Автор: Катерина Шварц