'Сердце Азовстали' углубляет сотрудничество с США, чтобы адаптировать американский опыт поддержки ветеранов в Украине, - Сухова

"Сердце Азовстали" вместе с Dog Tag и Мариупольским государственным университетом запустят образовательную программу по предпринимательству для ветеранов на базе реального бизнеса.

Проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали" в этом году запускает несколько совместных проектов с американскими ветеранскими организациями. Об этом рассказала директор организации Ксения Сухова в эфире телеканала "Прямой".

В частности, "Сердце Азовстали" вместе с Dog Tag и Мариупольским государственным университетом запустят образовательную программу по предпринимательству для ветеранов на базе реального бизнеса.

"Мы увидели очень крутой проект Dog Tag Bakery - это небольшая кофейня-пекарня, на базе которой есть mani-MBA для ветеранов. То есть на базе действующего бизнеса они учатся и потом решают, будут ли они частью большого бизнеса или создадут свой маленький бизнес. Такого на сегодня в Украине нет. Мы увидели это в США, и увидели, что 85% их выпускников являются успешными", - рассказала Сухова.

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Еще один проект организация будет внедрять совместно с Boulder Crest Foundation, которая использует практики посттравматического роста для поддержки ветеранов. Они помогают военным осознать свой травматический опыт и использовать его для дальнейшего развития. При поддержке "Сердца Азовстали" пятеро украинских ветеранов научатся этим практикам, чтобы оказывать такую поддержку в Украине по принципу "равный равному".

"Вскоре 5 наших защитников, которые имеют психологическое образование (в частности, получили его при поддержке нашего проекта) едут учиться в Соединенные Штаты, где они получат сертификаты и станут сертифицированными менторами. Мы привезем этот опыт в Украину и будем его внедрять", - отметила директор "Сердца Азовстали".

Напомним, ранее "Сердце Азовстали" объявило о запуске совместной инициативы с America's Warrior Partnership и Киевской школой экономики для усиления ветераноцентричности в украинских громадах. На базе американского опыта будет разработана образовательная программа для муниципалитетов, которая поможет создать комфортные условия для возвращения и интеграции военных в гражданскую жизнь.