Пользователи в сети настаивали, что режиссер не должен отвечать за необдуманный поступок Каплан.

Бывший пленник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов извинился за поведение сестры Натальи Каплан, которая гневно "попрощалась" с Украиной в соцсети и вызвала скандал.

Об этом говорится в сообщении Сенцова в Facebook.

В свою очередь, режиссер объяснил странный пост сестры обострением депрессии.

"Мне обидно, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", – прокомментировал Сенцов.

Читайте такжеВ Одессе дочь встретилась с мамой, которая 21 год считалась пропавшей без вести (видео)Однако возмущение из-за действий Каплан в комментариях не утихало.

Пользователи предлагали сестре Сенцова выбросить биометрический паспорт, другие, знакомые Натальи, утверждают, что с начала переезда женщины в Украину ожидали такой финал.

Еще кое-кто успокаивал самого режиссера и заявлял, что Сенцов не должен отвечать за поступок Каплан.

Что случилось

20 сентября Каплан нецензурно обругала Украину, заявив, что покидает ее.

Гражданкой Украины Каплан стала в мае 2019 года после соответствующего указа тогдашнего президента Петра Порошенко: "Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и еду домой".

В комментариях, отвечая на многочисленные вопросы, Каплан написала, что ее не взламывали, а также умудрилась "послать" своего брата.

Во время пребывания Сенцова в российской тюрьме по сфабрикованному обвинению Каплан активно выступила в защиту брата, участвовала в мероприятиях с требованием его освобождения.

Автор: Яна Ставская