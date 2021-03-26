Печерский районный суд Киева отправил бывших бойцов батальона "Донбасс" Александра Новикова (позывной "Хаммер"), Сергея Акимовича (позывной "Аким") и Игоря Орленко (позывной "Соболь") под круглосуточный домашний арест.
Их подозревают в создании незаконной частной военной компании (ЧВК) во главе с бывшим депутатом Семеном Семенченко и "внештатным агентом НАБУ" Евгением Шевченко.
Об этом сообщил народный депутат Егор Соболев в своем Facebook.
Судья Печерского суда Кристина Константинова удовлетворила ходатайство стороны обвинения частично и назначила подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Их освободили из-под стражи в зале суда.
Меру пресечения Евгению Шевченко должны избрать 26 марта.
Читайте такжеПо делу о нелегальной "ЧВК Семенченко" уже шесть подозреваемых
Что известно о деле
- 24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки военных товаров из Российской Федерации.
- Также в СБУ утверждают, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена "на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности".
- По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.
- Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ПГК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксировано "предложение организовать поставки оружия в эти страны".
- Организаторами такой деятельности были бывший народный депутат VIII созыва Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике, как "внештатный агент НАБУ", заявили в СБУ.
- В свою очередь Шевченко заявил, что получил повестку на допрос и опроверг все обвинения.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram