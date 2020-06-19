Сексуальное образование: журналисты выяснили, нужно ли в Украине секс-образование и насколько оно будет актуальным нашим детям (видео)

Эксперты объясняют, что ребенок в малом возрасте не способен понимать, что плохо, а что хорошо, пока об этом ему не расскажут родители или воспитатели.

Сексуальное просвещение детей - это тема, которую взрослые очень часто обсуждают, но не с детьми, а между собой. Говорят, что это нужно, что это важно! Однако, когда приходит время говорить об этом с малышами, тема почему-то становится табуированной: не удобно взрослым объяснять детям, что такое сексуальная жизнь и гендерное различие.

Как говорится в сюжете программы "Секретные материалы", результатом этого неудобства стал расцвет в Украине педофилии.

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По данным уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы, каждый пятый ребенок в Украине страдает от сексуального насилия. Ежегодно расследуется около 400-х дел по факту педофилии. Почему же у нас такие впечатляющие цифры, и как уберечь своего ребенка от сексуального насилия?

Эксперты объясняют, что ребенок в малом возрасте не способен понимать, что плохо, а что хорошо, пока об этом ему не расскажут родители или воспитатели.

"В Советском союзе тема сексуальности была табуирована. Она была закрыта, - говорит психолог Лариса Дидковская. - На вопросы сексуальности детям надо отвечать, что это важно, что это нормально. Но это может быть безопасно и опасно".

И тут рассказы про аиста или капусту уже неуместны, говорят психологи. И советуют объяснять детям на примере "правила купальника": о запретных зонах, к которым прикасаться не имеет права никто, даже родные. И начинать об этом говорить нужно с 3-4 лет.

"Ты не должен / не должна откликаться на предложения незнакомцев куда-то уйти, уединиться. Ты не должен / не должна принимать участие в каких-то отношениях, которых ты не понимаешь и не знаешь", - отмечает Дидковская.

В 2010 году Всемирной организацией здравоохранения было создано стандарты сексуального образования в Европе. Однако начали говорить о теле, сексуальности и запретных зонах в странах Европы еще ранее. Одной из первых такие занятия ввела Швеция еще в 1955 году. От страны к стране варьирует возраст детей, с которого начинается сексуальное образование. К примеру, в Бельгии, Ирландии, Франции, Швеции с 6 лет, а в Италии и Испании - с 14 лет.

Зато в Украине официальной концепции такого обучения нет.

Ранее сексуальный педагог, автор программ по сексуальной грамотности Юлия Ярмоленко в интервью УНИАН рассказала, когда следует начинать половое и сексуальное воспитание детей, какую роль в этом должны играть родители и какие ошибки они допускают, опираясь на сложившиеся в обществе стереотипы.

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