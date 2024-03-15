За весь период работы УНИАН постоянно трансформировался и продолжает меняться.

Сегодня, 15 марта, нам исполняется 31 год. В этот день в 1993 году Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей (УНИАН) начало свою работу со штабом в Киеве. Сейчас УНИАН является самым цитируемым источником новостей о событиях в стране, самым популярным среди украинцев новостным веб-порталом (по данным Gemius), что свидетельствует о большом уровне доверия и уверенности в качестве работы агентства.

Мы работаем 24/7, предоставляя проверенную информацию не только украинской аудитории, но и читателям и зрителям со всего мира.

"За 31 год работы УНИАН постоянно трансформировался и продолжает меняться - но, так же как и раньше, остается главным источником новостей об Украине, особенно - в самые бурные времена",- отмечает Михаил Ганницкий, шеф-редактор УНИАН.

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В 1999 году наша команда основала фотосервис - первую и крупнейшую в Украине службу по производству и распространению новостного фотоконтента. В фотоархиве УНИАН собраны уникальные фотографии выдающихся событий в современной истории государства. Кроме того, мы предоставляем услуги по широкому мониторингу медиа, что помогает брендам, компаниям и личностям следить за упоминаниями на выбранные темы.

По результатам 2023 года наш вебсайт unian.ua стал безапелляционным новостным порталом номер 1 в Украине и, в целом, держит лидерство среди всех существующих украинских веб-ресурсов. Суммарно в 2023 году УНИАН объединял ежемесячно около 9 млн 600 тыс. уникальных читателей, обеспечив 1 млрд 59 млн просмотров по результатам года среди украинской аудитории. А наши соцсети сейчас объединяют колоссальное количество подписчиков и постоянно растут: Facebook - 995 000, YouTube - 3 390 000, Telegram - 817 642, Twitter - 205 200, Instagram - 3 441.

Спасибо, что вы с нами, друзья!