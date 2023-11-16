Российский министр присоединил военные базы РФ к захваченным электростанциям Херсонской области.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении министру энергетики РФ Николаю Шульгинову, который присоединил российские военные базы к захваченным электростанциям Херсонщины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, чиновник способствует высшему военно-политическому руководству РФ в обеспечении электроэнергией оккупационных группировок. Для этого в июле 2022 года Шульгинов прибыл во временно оккупированный Крым, где анонсировал "присоединение" энергосистемы полуострова к захваченным электростанциям на левобережной Херсонщине.

"Согласно замыслу российского чиновника, соответствующие высоковольтные линии электропередачи функционируют по направлениям "Каховская –Джанкой" и "Каховская – Островская". Таким образом он обеспечивает энергоснабжение военных подразделений и оккупационных администраций, базирующихся на территории юга Украины, которая пока еще остается под контролем захватчиков", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Шульгинов выполняет задачу Кремля по подключению захваченных украинских энергообъектов к единой энергосистеме страны-агрессора.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. ч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Они предусматривают наказание до 10 лет тюрьмы.

В СБУ добавили, что поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Задержание информатора ФСБ в Николаеве

Недавно в Николаеве задержали информатора ФСБ, который шпионил за аэродромами ВСУ и поддерживал связь с прокремлевским блогером Сергеем Лебедевым по прозвищу "Лохматый".

Установлено, что в начале полномасштабного вторжения фигурант выехал за границу и начал активно поддерживать вооруженную агрессию РФ. Был дистанционно завербован российскими спецслужбами, а затем, вернувшись в Украину в марте этого года, пытался выявить возможные локации военных аэродромов с боевой авиацией Сил обороны Украины.

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