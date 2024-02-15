Давид Сакверелидзе не исключает того, что Сергей Пашинский, который сегодня подозревается в хищении "нефтепродуктов Курченко", что нанесло ущерб государству почти на 1 млрд грн, был причастен к его увольнению в 2016 году с должности заместителя генерального прокурора. Об этом он заявил в интервью ИА "Украинские новости".

Сакварелидзе напомнил, что тогда генпрокуратура также расследовала дело с незаконной реализацией "нефтепродуктов Курченко". Но после того, как были проведены обыски и готовилось подозрение, его внезапно сняли с должности в ГПУ. Отвечая на вопрос, мог ли лично Пашинский повлиять на руководство государства и Генпрокуратуры относительно его увольнения из ведомства, Сакварелидзе не отвергает такой версии.

"Я не исключаю этого. Конечно, что я знал, поскольку там были даже какие-то политические угрозы парламенту, если не дадут голосов, чтобы нас убрали и так далее. Они приходили к Порошенко и, как я понимаю, шантажировали его", – подчеркнул экс-заместитель генпрокурора в интервью. И добавил, что в то время Пашинский "был председателем комитета (Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны-ред.)" и "имел достаточно большое влияние".

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Давид Сакварелидзе убежден, что Сергей Пашинский и сегодня еще сохраняет значительное влияние на общественность и политическую среду.

"У этих людей неограниченный ресурс. Они столько наворовали, что могли купить себе общественных деятелей и активистов, медиа, не говоря уже о телеграм-каналах", – отметил бывший заместитель генпрокурора.

Напомним, что 12 февраля 2024 года работники СБУ, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому и еще пятерым фигурантам уголовного производства относительно незаконного присвоения и продажи 97 тысяч тонн конфискованных Украиной нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии. Это дело было подготовлено по материалам Государственной аудиторской службы Украины после проверки ГП "Укртранснафтопродукт".