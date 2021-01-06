Президент пожелал украинским семьям счастья, успеха, достатка и крепкого здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством Христовым.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Читайте такжеБезопасный Сочельник: как порадовать пожилых родителей с соблюдением карантина (видео)"Я поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова – символом непобедимости добра и милосердия человеческой души. Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, помириться с тем, кого обидел, и простить всем, кто обидел тебя", - говорится в поздравлении.

Зеленский пожелал, чтобы радость и тепло этого праздника объединили нашу страну, потому что все мы вместе – большая единая украинская семья.

"Нынешнее Рождество особенное. Давайте помнить, что важным принципом христианства являются забота и попечение о ближних. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для здоровья вас и окружающих. Я желаю всем веселого Рождества! Желаю всем счастья, удачи, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать вкус и аромат душистой кутьи и всех двенадцати блюд на столе", - отметил Зеленский.

Празднование Рождества у православных христиан: что известно о празднике

Сегодня, 6 января, украинские верующие вместе со всем православным миром отмечают важный христианский праздник – Сочельник.

По случаю праздничного дня христиане обычно накрывают щедрый стол. При этом все блюда должны быть постными, ведь сегодня последний день Рождественского поста. В храмах, в свою очередь, проходят праздничные богослужения.

А уже 7 января христиане восточного обряда будут праздновать Рождество Христово и будут славить рождение Спасителя традиционными колядками.

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Автор: УНИАН