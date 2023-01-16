Тамаз "Тобольский" в Украине успешно осуществил аферу с земельным участком в Одессе на $11 млн.

В Одессе у государственного предприятия был незаконно отчужден земельный участок стоимостью более $11 млн. Сделку совершила компания российского криминального "авторитета" Тамаза Сомхишвили при поддержке структур действующего мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщил блогер, журналист и телеведущий Сергей Иванов в своем блоге.

"Тамаз Сомхишвили – российский криминальный авторитет, который прямо сейчас, во время войны требует у громады Киева около 4 млрд грн с помощью продажных судей, а параллельно обслуживает заказ минобороны россии, ремонтируя российские боевые самолеты на подконтрольном ему Тбилисском авиазаводе. Я уже неоднократно писал о Сомхишвили, а также официально обратился в СБУ, ОП, ВР, КМУ и НБУ с требованием решить вопрос о введении в отношении него санкций СНБО", - напоминает журналист.

Блогер сообщает, что после выхода этого материала он получил немало откликов от подписчиков. Как оказалось, Тамаз "Тобольский" в Украине успешно осуществил аферу с земельным участком в Одессе на $11 млн.

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"Тамаз Сомхишвили является бенефициаром не только "Киев-Терминала", который сегодня судится с КГГА, но и "бывшим" бенефициаром компании "Восток-ХХІ" (был, по меньшей мере, до 2019 года). Эта компания фигурирует в скандальной одесской схеме с продажей земли возле одесского ипподрома. В июле 2010 года Одесский городской совет, которым руководил Эдуард Гурвиц, решил продать участок площадью 8 га, расположенный вплотную к одесскому ипподрому, и уже в сентябре 2010-го подписал договор купли-продажи участка с компанией "Юника Проджект". Весной 2011-го "Юника Проджект" перепродала участок новой компании Тамаза Сомхишвили "Восток-ХХІ", – продолжает Сергей Иванов.

По его словам, с "Юника Проджект и "Восток ХХІ" судился также одесский ипподром, то есть государственное предприятие "Коневодство Украины", к которому ипподром был присоединен в 2010 году.

"Одесский городской совет (уже при мэрстве Труханова) выступил на стороне Сомхишвили. Судья приняла решение в пользу застройщика, следующие две инстанции ипподром тоже проиграл. В августе 2020 года "Восток ХХІ" получила градостроительные условия на участок, согласно которым возле одесского ипподрома предполагалось строительство 7 19-секционных высоток по 24 этажа. Кто будет эти высотки строить, выяснилось сразу – уже через месяц компания Тамаза Сомхишвили продала участок компании скандального застройщика Аднана Кивана, "Кадор-Украина", – объясняет журналист.

Телеведущий напоминает, что недавно НАБУ разоблачило масштабную преступную организацию в Одессе, которая контролировала вопросы застройки города, распоряжения средствами местного бюджета.

"Конечным бенефициаром схемы, вероятно, был сам мэр Труханов. В этом контексте интересно, что и у "Юника Проджект" (формально не связана с Сомхишвили), и у самого Сомхишвили есть связи с Трухановым и его командой. Об этом свидетельствуют многие факты: один адвокат, защищавший "Юнику Проджект" и "Восток ХХІ", совместные бенефициары компаний Сомхишвили и Труханова. Считаю, что приведенные факты могут свидетельствовать о наличии в действиях названных персон признаков завладения чужим имуществом, совершенном в особо крупных размерах организованной группой. Прошу НАБУ считать данный материал заявлением о преступлении и приобщить изложенные материалы к делу", - отмечает Сергей Иванов.