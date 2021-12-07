Целью собрания является обсуждение и поиск путей противодействия российской агрессии и подготовки гражданского населения к обороне Украины в случае такого наступления.

8 декабря в Киеве состоится Всеукраинский съезд штабов территориальной обороны, в котором примут участие в том числе представители тероборони Польши, Литвы, Латвии и Хорватии.

Об этом сообщается на сайте Института Национального Развития.

Съезд начнется в 12:00 в помещении Музея истории Киева (ул. Б. Хмельницкого, 7).

Целью собрания является обсуждение и поиск путей противодействия российской агрессии и подготовки гражданского населения к обороне Украины в случае такого наступления. Организаторами мероприятия являются общественные объединения "Институт национального развития" и "Движение содействия территориальной обороне Украины".

Ранее об инициативе по созданию в регионах Штабов обороны сообщали в Нацкорпусе - в ответ на многочисленные сообщения о концентрации российских войск на украинской границе и подготовку РФ к широкомасштабному вторжению. Штабы проводят многочисленные тренировки и обучение для граждан с целью подготовки их к сопротивлению агрессору.

Автор: Иван Бойко