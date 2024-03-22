Кибератаки уже стали неотъемлемым инструментом, который использует враг против нашего государства, отметила руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности Аппарата СНБО.

Представители Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины и Национального Департамента кибербезопасности Румынии провели офлайн-тренинги по кибербезопасности для представителей общин, объектов критической инфраструктуры и студентов Черновицкой области. Мероприятие состоялось при содействии Черновицкой военной администрации и поддержке Госдепартамента США и CRDF Global в Украине, сообщает СНБО.

Открывая мероприятие, руководитель службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности Аппарата СНБО Украины Наталья Ткачук акцентировала на том, что кибербезопасность является важной составляющей национальной безопасности Украины и коллективной безопасности цивилизованного мира:

Кибератаки уже стали неотъемлемым инструментом, который использует враг против нашего государства. Однако сегодня рф ведет кибервойну не только против Украины, но и стран Европейского Союза и НАТО. И мы понимаем, что война в киберпространстве будет продолжаться даже после прекращения военных действий на поле боя. Поэтому сегодня как никогда важно уметь эффективно и оперативно реагировать на киберугрозы на всех уровнях: как на общегосударственном и региональном внутри страны, так и на межгосударственном - взаимодействуя с нашими партнерами. Такие совместные учения и обмен опытом с румынскими коллегами - один из важных шагов для усиления нашей киберустойчивости"

Ткачук поблагодарила команду Черновицкой ОВА за стремление усиливать навыки и знания специалистов по кибербезопасности региона, а также Национальному Директорату по вопросам кибербезопасности Румынии за сотрудничество для обеспечения мира и безопасности в киберпространстве.

В свою очередь начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сказал, что совместные усилия направлены на обеспечение защиты и безопасности сетей в Черноморском регионе, учитывая современные вызовы и угрозы.

"Во время войны информационная и кибербезопасность является чрезвычайно важной составляющей безопасности региона. Ведь враг пускает в действие разнообразный инструментарий, чтобы нанести Украине как можно больше вреда. Поэтому вместе с НКЦК и румынскими партнерами мы проводим тренинги и практические мероприятия для повышения квалификации специалистов по кибербезопасности региона", - сказал он.

Поскольку 90% критических киберинцидентов происходят именно в регионах, в рамках мероприятия более 50 представителей субъектов кибербезопасности и объектов критической инфраструктуры региона подробно обсудили ключевые угрозы кибербезопасности регионов и направления противодействия. Особое внимание было уделено проблемным вопросам взаимодействия на региональном уровне и вызовам в повышении осведомленности о кибербезопасности.

Старший координатор по вопросам кибербезопасности Службы связей с НАТО, ООН и ОБСЕ Национального директората кибербезопасности Румынии Алина Урс отметила, что опыт Украины является уникальным в глобальных масштабах:

Во время полномасштабного вторжения РФ ваша страна показала незаурядную устойчивость и продолжает усиливать свою киберзащиту. И сегодня Румыния вместе с другими странами демократического мира должна многому научиться из опыта Украины"

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