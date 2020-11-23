19 ноября в музее и дома у его директора Игоря Пошивайло полиция проводила обыски.

В Национальном музее Революции достоинства заявляют, что сегодня к ним пришли с новой проверкой - «экспертизой строительства музея».

Об этом сообщает пресс-служба музея на своей странице в Facebook.

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«А у нас новая проверка. Говорят, «экспертиза строительства музея»! Не мемориала, которого касается следствие, а музея, проектирование которого даже не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой «профессионализм», - говорится в заметке.

Обыск в Музее Революции достоинства: что известно

19 ноября утром в Национальном музее Революции достоинства заявили об обысках. Также об обысках у себя дома сообщил его директор Игорь Пошивайло.

В полиции отметили, что обыски в музее проводились в рамках расследования уголовного производства о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в конце 2018 года музеем на счет генподрядчика был перечислен авансовый платеж в размере более 111 млн грн на выполнение строительных работ, которые не выполняются.

По данным полиции, согласно акту ревизии, на казначейском счете подрядчика остаток средств по объекту на март составлял 9 млн 878 тыс. 517 грн.

Правоохранители заявили, что также выявлены финансовые нарушения в Музее, что привело к убыткам на сумму почти 4 млн грн.

В Музее Майдана заявили, что ни копейки из средств, выделенных на строительство мемориального комплекса Героев Небесной сотни, не украдено, закуплены некоторые материалы, но подрядчик не может начать работы из-за ареста земельного участка.

Справка УНИАН. Открытие Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни было запланировано на февраль 2019 года. Строительные работы не начались из-за позиции Генпрокуратуры, поскольку в 2018 году начальник управления спецрасследований ГПУ заявил, что в рамках расследования дел Майдана на территории строительства необходимо провести дополнительные следственные эксперименты по расстрелу митингующих. Летом 2018 года по представлению Генпрокуратуры на отведенный под строительство мемориала участок был наложен арест.Во вторую очередь планируется сооружение здания Музея Майдана.

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Автор: Татьяна Поляковская