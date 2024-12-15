Решение о перенаправлении средств на закупки через ГПСУ было принято на Ставке Верховного Главнокомандующего, - разъяснение Минобороны

Перенаправление 23 миллиардов гривень на закупку снарядов через ГПСУ состоялось из-за риска неиспользования средств, пояснили в Минобороны.

Министерство обороны Украины прокомментировало решение о перенаправлении 23 миллиардов гривень в Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ), отметив, что существовал риск неиспользования этих средств, несмотря на контакт с Агентством оборонных закупок.

Об этом говорится в официальном ответе Министерства обороны на запрос LIGA.net.

В Минобороны пояснили, что решение о перенаправлении средств на закупки через ГПСУ было принято на Ставке Верховного Главнокомандующего Украины.

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"В конце ноября на счетах Агентства оборонных закупок (АОЗ) оставалось 102 миллиарда гривень. Из них 45 миллиардов гривень составляли невыполненные бюджетные обязательства, а еще 57 миллиардов гривень не было уплачено по заключенным контрактам. Это создавало риск, что часть средств останется не использованной для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины до конца бюджетного года", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что решение было принято для того, чтобы избежать задержек в поставках боеприпасов.

По состоянию на 13 декабря 2024 года на счетах АОЗ оставалось 59 миллиардов гривень, которые сейчас находятся в процессе активной контрактации. Приоритетными направлениями являются закупка боеприпасов по коммерческим предложениям АОЗ, а также беспилотных летательных аппаратов типа Mavic и FPV для обеспечения ВСУ в первом квартале 2025 года, отметили в Минобороны.

Ранее тему делегирования средств на ГПСУ по решению правительства подробно прокомментировали в Госпогранслужбе.