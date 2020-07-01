Крымского политзаключенного Умерова несколько раз заставляли участвовать в "голосовании" по Конституции РФ

В камере Умерова провели несколько обысков, а его не выводили на ежедневную прогулку.

Фигуранта второй симферопольской группы "дела Хузб ут-Тахрир" Шабана Умерова в симферопольском СИЗО принуждали принять участие в незаконном на полуострове "голосовании" по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова, который посетил Умерова в СИЗО.

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27 июня Умерова вывели из камеры, предварительно выдав медицинскую маску и полиэтиленовые перчатки.

"Один из сотрудников СИЗО пояснил, что Умеров должен принять участие в голосовании о внесении поправок в Конституцию РФ. Умеров пояснил, что не желает принимать участие в голосовании, после чего сотрудники СИЗО стали выяснять причины его отказа. После непродолжительной дискуссии сотрудник СИЗО потребовал, чтобы Умеров вернулся в камеру, что он и сделал. Спустя 5-10 минут в камеру вошли сотрудники СИЗО, в том числе заместитель начальника - подполковник Суховеев С.С. и оперативный сотрудник по этажу в звании лейтенанта. Последние потребовали от Умерова принять участие в голосовании, обосновывая это тем, что участие в голосовании является обязанностью Умерова. В ответ Умеров повторно отказался", - сказал адвокат.

Позже сотрудники СИЗО снова возвращались с попытками принудить Умерова проголосовать, угрожая, что в случае отказа пострадают его сокамерники, в частности, сотрудник уточнил, что в камере будут инициированы регулярные обыски, а в летний период будет закрыта форточка в двери, вследствие чего в камере значительно уменьшится приток воздуха.

"Умеров ответил отказом, пояснив, что претензий к сотрудникам СИЗО он не имеет, с содержащимися совместно с ним лицами имеет хорошие отношения, конфликтных ситуаций не возникало, и не желает, чтобы из-за его отказа принять участие в голосовании пострадали иные лица. Подполковник Суховеев сообщил о том, что его жизнь "усложнится", после чего покинул камеру", - отметил адвокат.

По словам защитника, в последующие несколько дней в камере были проведены несколько обысков. Умерова не выводили на ежедневную прогулку, форточку в двери закрыли, вследствие чего в камере стало душно.

Шейхмамбетов написал жалобы омбудсмену "республики Крым" Ларисе Опанасюк и "прокурору" по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгению Барюгину, в которых изложил данные факты.

Как сообщал УНИАН, 27 марта 2019 года в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российские силовики задержали и арестовали 23 крымских татар, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны и арестованы еще двое крымских татар, которых следователи также включили в производство этого уголовного дела. Кроме того, российские правоохранители объявили в розыск еще четырех крымских татар.

В отношении них возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

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