Зеленский отметил необходимость дальнейшего реформирования Нацполиции

Президент Владимир Зеленский считает, что необходимо усовершенствовать механизмы деятельности Национальной полиции.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Национальной полиции с профессиональным праздником и отметил, что очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании.

Об этом говорится в его поздравлении сотрудников и ветеранов Национальной полиции Украины, размещенном на сайте главы государства.

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«Уважаемые полицейские и ветераны полиции! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Ежедневной напряженной и рискованной работой Национальная полиция утверждает себя как современная и эффективная правоохранительная структура, деятельность которой направлена на обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод человека, укрепление законности, защиту интересов общества и государства, противодействие преступности», - говорится в поздравлении.

По словам главы государства, вместе с Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями полицейские мужественно противостоят вооруженной агрессии на востоке, проявляя личную храбрость, доблесть и преданность украинскому народу.

«Государство и общество благодарны полиции за действенную помощь в соблюдении карантинных ограничений и борьбе с пандемией COVID-19», - отмечает президент.

По мнению Зеленского, очевидные успехи в укреплении правоохранительных функций полиции не затмевают потребность в ее дальнейшем реформировании, доведении работы до уровня коллег из ведущих стран мира, совершенствовании механизмов деятельности, формировании уважения и доверия человека и гражданина.

«Кадры в свои ряды полиция выбирает из народа, служит народу и защищает народ. В этот праздничный день желаю вам, уважаемые стражи правопорядка, крепкого здоровья, настойчивости и решительности в нелегкой и опасной службе, семейного уюта и спокойных будней», - резюмировал глава государства.

День Национальной полиции Украины отмечается ежегодно 4 июля согласно указу президента от 4 апреля 2018 года.

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