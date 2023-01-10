Соответствующие изменения будут внесены в Уголовный и Административный кодексы Украины.

Верховная Рада готовит ко второму чтению законопроект № 5877 об изменениях в Уголовный и Административный кодексы Украины. Изменения будут касаться нарушений в строительной сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

"Это будет касаться болезненных вопросов для каждого города – незаконной застройки зеленых зон, уничтожения памятников архитектуры. Наказания предусмотрены очень суровые: до 5 лет лишения свободы", – сказала она.

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Шуляк объяснила, что законопроект фактически является дополнением к базовому документу реформы градостроительства – законопроекту №5655, принятому парламентом 13 декабря 2022 года.

"Мы не могли включить эти положения в сам 5655, поскольку изменения в Уголовный кодекс обязательно должны проводиться отдельными законами", - пояснила Шуляк.

Напомним, согласно законопроекту №5655, вся документация будет проходить через электронный кабинет в Единой государственной электронной системе строительства.

В частности, документ вводит механизм против уничтожения исторического наследия. Электронная система автоматически заблокирует выдачу разрешений на строительство, если застройщик попытается демонтировать или повредить памятник архитектуры.

Также РБК-Украина писало, что страны G7 готовы присоединиться к мониторингу внедрения в Украине реформы градостроительства.