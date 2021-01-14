Врач-пульмонолог Светлана Гук: После COVID-19 не надо ускоренными темпами себя "восстанавливать". Если организм не готов, только навредите

Врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением "Киевской городской клинической больницы №17" Светлана Гук рассказала УНИАН, как восстановить организм после COVID-19, развенчала мифы о приеме витаминов и цинка, а также дала советы, которые помогут вернуть силы.

Много тех, кто переболел COVID-19, переживают, что болезнь ушла, а запахи и вкусы не вернулись. Как восстановить вкус и обоняние?

На сегодняшний день нет способа быстро вернуть обоняние, вкус. Для этого необходимо время. Есть народные способы, когда люди вдыхают «яркие» запахи, добавляют в блюда специи, чтобы «пробить» нервные окончания, дать им сильный раздражитель. Но на самом деле все это «народное творчество» не эффективно. А от того, что вы будете глубоко дышать над натертым луком, чесноком, хреном могут быть последствия вплоть до бронхита, фарингита.

Способа воздействовать на обоняние и вкусовые рецепторы нет. Они восстанавливаются, но у всех в разный срок: от нескольких дней до полугода и больше. У каждого это будет индивидуально и, к сожалению, ускорить этот процесс невозможно.

А как побороть слабость, которая появилась во время болезни?

Таблетки от этого тоже нет. В какой-то мере эффективен «клин – клином». Все, кто вне острой фазы, должны заставлять себя двигаться. Хотите - верьте, хотите - нет, но мои пациенты с сатурацией 93-94, которые сидят без сил, после прогулки возвращаются с сатурацией – 96.

Конечно, какие-то вещи восстановятся самостоятельно, без нашего участия. Но на общий тонус мы можем влиять прогулками на свежем воздухе, кардионагрузками. Если пациенту слишком тяжело после ковида, он может ходить возле кровати, если ему легче – может выйти на балкон, если ему еще легче – может пройти по своему кварталу. Мы не сможем сейчас рассказать об универсальном уровне нагрузки. У всех будет по-разному.

Со слабостью поможет бороться исключительно движение. Да, хочется полежать, посидеть, но надо встать и пойти. Чем активней, тем лучше. Но все должно быть разумно, в пределах субъективного восприятия. Нужны упражнения до «зоны дискомфорта». Если вы до болезни бегали два километра, а сейчас не можете пройти сто метров, то не надо себя ускоренными темпами «восстанавливать». Если организм не готов, вы только навредите. Моя любимая фраза: «Нужно быть мудрым, но не упрямым».

Во время занятий вы можете ориентироваться на пульс, на сатурацию. Если какой-то вид нагрузки заставляет сатурацию падать ниже 92-х, то, скорее всего, пока это слишком, надо делать шаг назад. Вопрос не в агрессивности нагрузки, а ее регулярности. Лучше маленькая, но регулярно, чем большая с последующими побочными эффектами.

Многие жалуются на снижение умственных способностей. Как заставить мозг работать на былую мощность?

Ковид воздействует на умственные способности, психическую сферу, есть вариант, когда гипоксия присутствовала и так повлияла. Но я надеюсь, что это функциональное состояние, и оно уйдет.

Можно попринимать витамины группы «Б», которые в целом хороши для нервной системы. И опять мы возвращаемся к тому, что говорили - о прогулках и свежем воздухе. Полезны все те вещи, которые восстановят кислородное обеспечение, регенерацию тканей, пострадавших при гипоксии или же от прямого воздействия вирусов.

Все ткани восстанавливаются, но с разной скоростью. Тому или иному органу нужно разное время. На нервную систему воздействовать - не самая простая задача. Я не стану обсуждать препараты, чтобы это не вылилось в их бездумный прием. Пробуйте решать кроссворды, начните с вещей, которые рекомендуют людям с дегенеративными нарушениями. Попробуйте каждый день учить по десять иностранных слов.

Высшую нервную систему можно тренировать как любую мышцу нашего организма. Но для этого нужны регулярные нагрузки. Если их нет, функция потихоньку затихает. Только в ответ на нагрузку она может работать.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются переболевшие коронавирусом – бессонница. Как вернуть здоровый сон?

Одна из рекомендаций – прием мелатонина, дозировка может быть: 3 мг, 6 мг, до 10 мг. Мелатонин - один из сильнейших антиоксидантов, помимо того, что это гормон сна, он будет оказывать благотворное влияние на организм. Но его нужно принимать правильно и понимать, что это не снотворное. Дело не только в том, что его нужно принять уже с выключенным светом и после этого свет не включать. Нельзя рассчитывать, что вы его примете и будете спать до утра, как богатырь.

Необходимы прогулки. Необходима гигиена сна: отключите гаджеты, телевизор. Совет покажется нудным. Я понимаю, что посягаю на «золотые привычки», вечером хочется посмотреть в экран (непонятно зачем). Но погуляйте вечером, поужинайте не позже, чем за три часа до сна, откажитесь от тяжелой пищи. Если вы прогуляетесь, примете душ, возьмете книгу, примете мелатонин, то пройдет недолгое время и сон наладится.

Но мы - рабы своих привычек. Человек предпочитает купить таблетку, которая за него сделает работу. Ничего хорошего за счет медикаментов вы не получите, вы словно обманываете организм, и рано или поздно это перестанет работать.

А какие стоит принимать витамины? Многие рекомендуют принимать цинк, он действительно помогает?

Доказательной базы нет ни для цинка, ни для витаминов, которые все сейчас спешат принимать. Есть исследования, что цинк улучшает эффективность иммунного ответа, но это лишь отдельные исследования.

Если кому-то сильно хочется принимать, это можно делать при условии, что нет аллергии. Мы воспринимаем витамины, как нечто, что можно пить всем, всегда. Тем не менее, если мы говорим о реальном гиповитаминозе, то нужно принимать строго определенную дозу. В комплексных препаратах она может быть недостаточной. К примеру, железо. Если у больного снижение ферритина, то комплексные препараты вопрос не решат, но человек будет уверен, что получает все микроэлементы.

Идеальная модель медицины – индивидуальная медицина, когда мы знаем показатели конкретного человека и точечно действуем. Конечно, такие решения у нас пока сложны и не дешевы. Мы ищем простых универсальных решений, но утопично думать, что комплекс витаминов принесет всем счастье.

Единственное, что может принести счастье, как бы скучно это не звучало, это режим сна, отдыха и питания. Если человек ложится в четыре и просыпается в час дня, то по количеству часов все вроде нормально, но многие функциональные обязанности организм выполнить не сможет. Есть циркадные ритмы, организм не спонтанно работает, у него свои временные параметры для тех или иных функций.

Если человек кушает непонятно что, не делая достаточных промежутков между едой, его желудочно-кишечный тракт не сможет работать адекватно, будет накапливать недопереваренные продукты. Если человек не двигается, у него будет и головокружение, и слабость, и отдышка. Он детренирован, его организм не имеет толерантности к физической нагрузке.

Есть очень грамотные витаминные комплексы, но не хотелось бы, чтобы это воспринималось, как единственное средство. Они, скорее, на втором или третьем месте. Любую машину нужно заливать соответствующим топливом, вы же не рассчитываете, что она хорошо поедет после того, как вы протрете лобовое стекло.

Тем не менее, какое-то время принимать разные препараты, которые помогут выйти из эмоциональной ямы, не грешно. Кроме них нужно восстанавливаться позитивными эмоциями. У кого-то это путешествия (пусть пока по Украине), у кого-то музыка, общение. Главное, чтобы появился интерес к хобби, и надо сделать ставку на них, общение с людьми. Это важные антидепрессивные мероприятия.

Какие осложнения может вызвать ковид, на какие симптомы стоит обращать внимание?

Мы можем говорить о ситуации во время ковида, сразу же после и на отдаленных сроках. На всех этих этапах могут быть жалобы и состояния, связанные как с самим вирусным процессом, так и с осложнениями.

Опасения могут вызывать: немотивированная отдышка при нормальной сатурации, учащение сердцебиения, которое донимает, которое не связанно с нагрузкой. Могут быть жалобы на ощущение перебоев в работе сердца или появление отеков на ногах.

И на каком бы этапе не происходили осложнения с сердечно-сосудистой системой, процесс обследования будет стандартным – кардиограмма и УЗИ сердца. Этих двух обследований, зачастую, достаточно, хотя есть и более сложные, специализированные. Всегда надо начинать с этого, и не важно, на каком сроке у вас возникли подозрения.

Головокружения также могут быть связанны с проблемами сердечно-сосудистой системы?

В меньшей мере. Это так называемая вегетососудистая дистония. Многие оспаривают этот диагноз, но он, по сути, говорит об определенном дисбалансе сосудистой системы, дисфункции регуляторной нервной системы. Головокружение, особенно у людей склонных к низкому давлению, может быть проявлением астенизации. Но речь, скорее, о функциональных поражениях, а не тех, которые ведут к страшным диагнозам.

Вирус бьет по жизненным силам, он здорово подкашивает на энергетическом уровне. Но после ковида организм восстановится.

Мы в первый раз сталкиваемся с болезнью, у которой такой «букет» осложнений?

Я думаю, что есть и другие. Все жалобы, однозначно, приписываются ковиду, но есть диагноз: «Синдром хронической усталости», когда человек постоянно без сил. Многие скажут о таком «ни о чем», но он существует в международной классификации болезней, и причина, чаще всего, - хронические вирусные инфекции. Статистика сейчас смотрит на все по-другому, и я думаю, что если бы провели опрос в доковидную эпоху, то выявили бы много людей со слабостью. На самом деле, это не новые для нас вещи.

Вы болели ковидом дважды, как быстро удалось восстановиться лично вам?

Мне во всех смыслах повезло. Я болела легко, на мой взгляд. Первый раз, несмотря на высокую температуру, болезнь очень быстро меня отпустила. Слабость была. Когда я вышла на работу, многие замечали, что у меня отдышка даже после подъема на второй этаж, настолько это было явно. Этот шлейф тянулся, но я увлеченный человек. Я вышла на работу, которая забрала меня всю, мне некогда было сидеть и ощущать усталость. Меня «выдернуло». Второй раз – слабость была, но мне нужно было просто отоспаться, я быстро восстановилась.

Я не скажу новых вещей. Мы живем богатыми, разнообразными, но типичными эмоциями. Общение, идеи, хобби, личные отношения - это то, на что мы опираемся в стрессовой ситуации. Это может поддержать нас, чтобы мы не упали. Ваше окружение очень важно. Но, в первую очередь, нужно желание. Никто за вас это не сделает - ни витамины, ни ваши близкие.

Влад Абрамов

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