Умер председатель Всеукраинского совета церквей

Соболезнования семье Василия Райчинца выразил Митрополит Епифаний

В Ужгородской больнице в субботу, 4 июля, на 68 году жизни умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец.

Об этом сообщает всеукраинская христианская газета Слово о слове.

«Сегодня Господь призвал к вечности Василия Федоровича Райчинца, старшего епископа УЕЦ, председательствующего Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Выражаем искренние соболезнования родным и церкви, которой Василий Федорович посвятил большую часть своей жизни», — говорится в сообщении.

Заявление о смерти Райчинца опубликовали и на сайте Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

«С глубокой скорбью сообщаем о том, что очередной председатель в ВСЦиРО Василий Федорович Райчинец, старший епископ Украинской Евангельской Церкви, в субботу, 4 июля, скончался», — сказано в сообщении.

Соболезнования семье Василия Райчинца выразил Митрополит Епифаний на странице в Facebook.

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Василий Федорович Райчинец родился 19 октября 1952 года в с. Поляна, Савеловского района, Закарпатской области, в многодетной семье проповедника. Получил богословское образование, параллельно получив музыкальное образование.

В 1987 году Василий Федорович был избран церковью ХЕВ с. Поляна на пасторское служение, а в 1990 году стал заместителем старшего пресвитера Союза. В 1995 году на очередном Съезде Союза ВЦХЕВ Василия Федоровича Райчинца избрали старшим епископом Союза.

Также с 2010 года Василий Райчинец был президентом Международной Ассамблеи Христиан Веры Евангельской.

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