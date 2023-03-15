Отчаянная помощь Елены спасла жизнь ее возлюбленному.

В Днепре спасают пару, которая собиралась пожениться, но получила крайне тяжелые ранения в Луганской области. Станиславу в результате взрыва оторвало руку, а обломками изрешетило живот. Елена с ранениями шеи, рук и ног смогла вытащить любимого из-под вражеского огня и спасти ему жизнь.

Влюбленные убеждены: свадьба будет обязательно. Как говорится в сюжете ТСН, мужчина признается, что они чудом выжили. В тот день они вывозили раненых бойцов, вдруг поступил вызов о том, что еще один защитник нуждается в помощи, но к машине не успели дойти - попали под минометный обстрел.

Женщина сама истекала кровью, но спасла любимого. Она увидела, что у него очень тяжелые ранения. Она наложила турникет Станиславу, это и спасло ему жизнь.

Видео дня

"Станислав был крайне тяжелый, в коме, оторвало руку, много осколков в животе. Елене осколок залетел в шею", — рассказывает врач.

Пара познакомилась, защищая Украину. Елена, парикмахер с Днепропетровщины, добровольно ушла парамедиком, а Станислав служил в Нацгвардии. Женщина признается, что они уже купили обручальные кольца, она заказала платье. Но теперь свадьба откладывается.

"Была дорога мне, а сейчас стала еще дороже... Как теперь жениться, не знаю, с таким ранением", — вздыхает Станислав.

Трогательная свадьба медсестры, потерявшей обе ноги

Ранее во Львове вышла замуж 23-летняя медсестра из Лисичанска, которая подорвалась на вражеской мине и потеряла обе ноги. Оксана и ее новоиспеченный муж воспитывают двоих детей, однако жениться решили только сейчас. Свадьбу они праздновали в больничной палате.

Вас также могут заинтересовать новости: