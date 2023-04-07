По его словам, речь идет не только о том, чтобы научиться летать, но и применять установленное на самолетах вооружение.

Тестирование двух украинских пилотов в США показало, что многоцелевые самолеты F-16 могут быть освоены менее, чем за полгода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал во время онлайн-брифинга.

"Опытных пилотов было выбрано для того, чтобы они прошли в Соединенных Штатах это тестирование, а не обучение, потому что изучали их возможности и уровень подготовки, насколько быстро они смогут овладеть современными многоцелевыми самолетами, такими как F-16", - сказал Игнат.

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Спикер напомнил слова начальника авиации командования Воздушных сил ВСУ, бригадного генерала Сергея Голубцова о том, что уже по первым оценкам этого тестирования можно сделать вывод, что для освоения самолетов F-16 понадобится меньше времени, чем ранее было заявлено.

"А ранее заявлено было о приблизительном сроке - полгода... Сейчас речь идет о меньшем сроке, потому что ребята подготовлены и могут овладеть техникой значительно быстрее, и не просто летать, а уже применять виды вооружения, которые будут доступны", - сказал Игнат.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, ранее западные СМИ информировали, что двое украинских пилотов находятся в США для прохождения оценки их навыков пилотирования боевых самолетов, включая истребители F-16.

6 апреля стало известно, что двое украинских пилотов успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах Америки.

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых заявил, что для создания "воздушного щита" Украине необходимы 168 истребителей F-16.

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