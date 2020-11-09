В радиодиктанте принимают участие представители самых разных профессий.

Сегодня, в День украинской письменности и языка, прошел 20-й Всеукраинский радиодиктант национального единства.

Самыми активными участниками радиодиктанта традиционно являются школьники, студенты и преподаватели учебных заведений, но ежегодно диктант расширяет границы – в нем принимают участие представители самых разных профессий и известные украинцы.

Текст для юбилейного радиодиктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович. Научным консультантом стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко. Прочитала диктант известная актриса Римма Зюбина.

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Как написать диктант

Текст диктанта обнародуют на сайте Украинского радио 11 ноября в 11:00.

Те, кто хочет проверить себя на грамотность, могут в течение суток отправить свой диктант на электронный адрес rd@ukr.radio. Текст должен быть написан от руки на листе бумаги, который необходимо сфотографировать.

Текст можно также послать бумажным письмом по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. При этом важно, чтобы гриф даты отправления письма был не позднее 10 ноября.

Результаты радиодиктанта объявят в течение 1−2 месяцев, в зависимости от количества полученных писем. Те, кто напишет диктант без единой ошибки, получат подарочный набор книг от Украинского радио.

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Автор: Денис Прядко