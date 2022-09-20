За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 250 народных избранников.

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о внесении изменений в некоторые законы о защите госграницы Украины.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале за принятие соответствующего законопроекта №7687 за основу проголосовали 250 народных избранников.

По словам председателя политической партии "Слуга народа", нардепа Елены Шуляк, законопроект предполагает внесение изменений, которые урегулируют определенные вопросы по госгранице.

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"В частности, это позволит увеличить пограничную полосу вдоль линии государственной границы со странами-агрессорами до двух километров. Урегулировать порядок и способы привлечения воинских частей и подразделений ВСУ к выполнению задач по усилению охраны государственной границы. Внести изменения по предотвращению злоупотребления процедурой получения статуса беженца лицами, которым запрещен въезд в Украину, или которые представляют угрозу пограничной безопасности Украины", - рассказала нардеп.

Как рассказывается в пояснительной записке к законопроекту, документ также поможет упростить процедуру принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов, которые задерживаются за незаконное пересечение границы или другие грубые нарушения украинского законодательства.

В частности, предлагается предоставить право на принятие таких решений соответствующим государственным органам (Службой безопасности Украины, Государственной миграционной службой, Госпогранслужбой), а в суд обращаться уже для задержания с целью выполнения процедуры выдворения.

Напомним, в Государственной пограничной службе Украины проводят усиленные меры безопасности на границе с Беларусью.

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