В тоннеле синей ветки метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" остановлено проникновение воды в конструкции. Ремонтные работы идут круглосуточно, чтобы движение метро возобновилось в начале осени. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и опубликовал видео со стройплощадки.

"Продолжается ремонт на перегонном тоннеле синей ветки метро – между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Уже точно установлено, что аварийная ситуация там возникла из-за несоблюдения технологии во время строительства перегона 15 лет назад. В настоящее время строители завершили разработку котлована с креплением I, II и III ярусов, а также химическое закрепление грунтов туннельного массива. Это дало возможность остановить проникновение воды в конструкции", – сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что сейчас продолжается герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений.

Видео дня

"Также провели обследование технического состояния оправы перегонного тоннеля по I линии между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Отчет о его состоянии будет обнародован после завершения всех экспертиз", - заявил мэр Киева.

Кличко также сообщил, что работы на стройплощадке продолжаются круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов.

"Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы восстановить движение поездов на участке в начале осени. После завершения ремонта – перед полноценным возобновлением движения – осуществят тестовые пуски поездов", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что эксперты Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения сделали предварительные выводы о том, что причиной деформации тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" являються некачественные проектные решения и некачественные строительно-монтажные работы во время строительства этого участка в 2010 году.