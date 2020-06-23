Работники химических предприятий попросили у президента о диалоге и недопущении сокращения рабочих мест

Зеленского просят разобраться с проблемой досконально, выслушав все позиции и точки зрения.

23 июня трудовые коллективы предприятий химической отрасли Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно возможного завершения специальных расследований в отношении импорта минеральных удобрений в Украину БЕЗ введения каких-либо мер, направленных на защиту внутреннего рынка и отечественных химических предприятий.

Отмечается, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершило два специальных расследования в отношении импорта минеральных удобрений в Украину. И по результатам расследований было подтверждено наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке.

Однако целый ряд государственных служащих ссылается на якобы личное решение президента Украины о нецелесообразности защиты национальных химических предприятий, которое якобы было озвучено Владимиром Зеленским во время встречи с представителями частного аграрного бизнеса и их ассоциаций (встреча состоялась в конце позапрошлой недели в Офисе президента Украины), к которой, к сожалению, не были привлечены представители украинского химпрома.

В письме указано, что на отечественных химических предприятиях – производителях удобрений (АО «Днепразот», ПАО «Ривнеазот», ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», АО «Одесский припортовый завод», ПАО «Днепровский завод минеральных удобрений» (ДЗМУ), ПАО «Сумыхимпром», ЧАО «Азот», на предприятиях компании «Гросдорф») сегодня работает около 20 000 сотрудников. Часть предприятий уже начала сокращение персонала из-за тяжелого финансового состояния, усиленный также карантинными мерами. Крупные предприятия увольняют 5% персонала уже сегодня, малые предприятия химической отрасли сокращают 10% персонала. Большинство химических предприятий являются градообразующими. В большинстве семей заработная плата является единственным источником дохода.

Отказ от защиты химических предприятий и не введение квот продолжит этот тренд: тысячи людей будут уволены, или до 40% персонала до конца текущего года.

Авторы письма попросили президента Украины разобраться с проблемой досконально, выслушав все позиции и точки зрения. По меньшей мере, "услышать голос украинского химпрома, представители которого стремятся довести до его сведения объективную информацию, а не только голос лоббистов импорта".

Письмо подписали председатели правления и председатели профсоюзов АО «Днепразот», ПАО «Ривнеазот», ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот», АО «Одесский припортовый завод», ПАО «Днепровский завод минеральных удобрений» (ДЗМД), ПАО «Сумыхимпром», ЧАО «Азот».

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