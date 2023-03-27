Соответствующее решение приняли по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В Киевской области меняют график работы "Пункты несокрушимости". Такое решение приняли на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, во время заседания было решено перевести "Пункты несокрушимости" из режима круглосуточного функционирования в режим готовности к срочному возобновлению работы. Однако в случае экстренных отключений электроэнергии, нарушения работы критической инфраструктуры или другой чрезвычайной ситуации пункты несокрушимости должны возобновить работу в течение 1-2 часов, сообщает пресс-служба ОГА.

"Пункты несокрушимости", созданные в админзданиях, в частности в помещениях районных военных администраций, сельских, поселковых, городских советов, старостатах и ЦПАУ, продолжат работать в рабочие часы. Там люди, при необходимости, могут получить доступ к интернету и подзарядить мобильные устройства.

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Согласно решению, в каждой территориальной общине должен функционировать по меньшей мере один такой центр поддержки независимо от количества посетителей. В больших сообществах количество пунктов может быть увеличено.

Из-за массированных вражеских атак на критическую инфраструктуру в течение осени-зимы в Киевской области были обустроены 433 "Пункта несокрушимости". Из них 60 локаций развернула Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, 85 пунктов создал ответственный бизнес.

Армия РФ нанесла массированные ракетные удары по энергообъектам Украины

Как сообщал УНИАН, по данным "Укрэнерго", оккупанты осенью и зимой нанесли 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Почти все ключевые подстанции магистральных сетей "Укрэнерго" были атакованы по меньшей мере по 3-4 раза, нанеся повреждения основному оборудованию.

В связи с этим в Украине применялись аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, из-за ракетных и Дроновых атак и оккупации Запорожской АЭС, Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.

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