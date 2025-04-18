Прямой эфир из Кривого Рога: 'Сніданок з 1+1' показал, как город оправляется после атаки

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин с командой утреннего проекта "Сніданок з 1+1" приехали в Кривой Рог, чтобы поддержать горожан, рассказать как город держится, и как оправляется от ракетной атаки 4 апреля. Этот удар по городу стал одним из самых кровавых. Российская ракета Искандер-М прилетела на детскую площадку, где были мирные люди. В течение эфира ведущие провели 6 прямых включений, где общались с местными жителями, врачами, почтили погибших гражданских и военных. Гидом по городу стал Артем Гагарин, шоумен и экс-участник Студии "Квартал-95".

"Мы хотим показать криворожанам, что мы здесь, с вами. Хотим поддержать и увидеть вас. Услышать ваши истории. Как вы переживаете трагические моменты и моменты радости. Прожить это с вами. А нашим зрителям по всех Украине хотим показать насколько особенный этот город. Чтобы вы его увидели, почувствовали. Потому что Кривой Рог он не похож ни на один другой город в Украине. Он особенный и надеемся, что на этот раз нам удалось передать это и возможно развеять некоторые стереотипы", - поделились Людмила Барбир и Руслан Сеничкин, ведущие 1+1 Украина.

Ведущие пообщались с Сергеем Аксентьевым, заместителем главного врача по хирургической помощи в одной из больниц города, которая приняла пострадавших от удара 4 апреля и до сих пор борется за их жизни. Сергей рассказал о том, как изменилась работа врачей за последние 3 года, хватало ли врачей в день атаки и как оказывали помощь пострадавшим. Во время минуты молчания Руслан и Людмила возложили цветы к мемориалу на детской площадке и почтили память криворожан, погибших во время атаки.

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Елена Ледовская, Валентина Серегина, гиды из "Туристический клюб Неугомонные гиды" рассказали об истории и достопримечательностях города, а также развенчали некоторые мифы. Также ведущие провели включение со станции уникального подземного трамвая Метротрам.

Локацию команда не объявляла из соображений безопасности, поэтому в конце эфира ведущие общались с горожанами, с которыми договорились заранее. Среди них гидессы Елена и Валентина, шоумен и экс-участник Студии "Квартал 95" Артем Гагарин, самый молодой интервьюер Кирилл Передрий, который эвакуировался в Кривой Рог из Покровска и постоянная зрительница "Сніданку з 1+1" Светлана. Женщина рассказала как 4 апреля стал ее вторым днем рождения. Светлана была возле места удара, в машине. Она собиралась ехать, однако ей позвонил муж-военный. Во время разговора женщина наклонилась в машине, и в тот момент произошел удар - обломки, стекла разлетелись повсюду. Если бы не звонок мужчины, то последствия для Светланы могли бы быть другими. Мужчина сразу вызвал скорую.

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