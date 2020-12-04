Митингующие требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса.

Предприниматели снова собрались под Верховной Радой Украины с протестом против фискализации и требуют принять законопроекты об ее отмене.

Как передает корреспондент УНИАН, предприниматели начали свой митинг в 9 часов утра, перекрыв движение по улице Грушевского в правительственном квартале столицы.

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Митингующие требуют не вводить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Протесты ФОПов под Радой из-за использования кассовых аппаратов

1 декабря Верховная Рада в ходе заседания приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.

Внедрение в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО) должно происходить в три этапа.

Первый этап стартовал 1 августа, и он предусматривал добровольную установку приложения РРО бизнесом в 2020 году. Второй этап должен был начаться 1 января 2021 года, когда сфера использования PPO будет расширена на критические, так называемые рискованные, сферы бизнеса. Это касается только текстильных товаров, бывших в употреблении товаров, отельного, ресторанного бизнеса, торговли через интернет. Это сферы бизнеса, которые несут наибольшие риски сокрытия операций. Третий этап с 1 апреля 2021 года предусматривал внедрение РРО для всех физлиц-предпринимателей второй и третьей группы.

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Автор: Богдан Слуцкий