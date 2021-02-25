На многих улицах Киева сегодня наблюдается достаточно плотное движение, которое привело к образованию пробок.

Пробки в Киеве в четверг утром, 25 февраля, сковали все основные магистрали города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки на мостах Киева

Сегодня сложности с проездом в направлении правого берега есть на всех мостах через Днепр.

Наибольшие сложности наблюдаются на Северном мосту, мосту Метро и мосту Патона. Движение по Дарницкому и Южному мостам плотное.

Пробки на левом берегу Киева

Левый берег Киева сковывают пробки на больших проспектах и подъездах к метро.

Сегодня пробки наблюдаются на проспекте Романа Шухевича, и при выезде с нечетной стороны улицы Оноре де Бальзака.

Затор на Броварском проспекте начинается перед "Левобережной". Плотно движется проспект Освободителей.

Уже традиционная пробка собралась на проспекте Николая Бажана - этим утром она начинается между "Осокорками" и "Позняками".

Также затруднено движение на проспекте Петра Григоренко в направлении Дарницкого шоссе и на улице Здолбуновской в направлении Григоренко.

В пробке стоит улица Гната Хоткевича в районе "Черниговской" в обоих направлениях. Скопление транспорта наблюдается на Дарницкой площади.

На проспекте Соборности небольшая пробка перед постом Патона из-за ДТП.

Ситуация на правом берегу Киева

На правом берегу Днепра пробки возникли на проспекте Степана Бандеры и улице Елены Телиги в сторону Дорогожичей. Пробки есть также на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана - тянутся до Караваевых Дач.

Плотный трафик наблюдается на Севастопольской площади и проспекте Валерия Лобановского в обоих направлениях.

На проспекте Победы пробки собрались от метро "Житомирской" до "Берестейской", и от Шулявки и до центра города уже по бульвару Шевченко.

Не спешит улица Щербаковского в сторону метро "Нивки". Скопление транспорта есть и на улице Дегтяревская.

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Пробки на улице Юрия Ильенко (от КИМО до улицы Деревлянской и при подъезде к Лукьяновской). Также пробки есть на улицах Сечевых Стрельцов и Большой Житомирской в обоих направлениях.

В пробке стоит Петровская аллея и Парковая дорога.

Тянучка собралась на улице Жилянской, в пробке стоят улицы Короленковская, Большая Васильковская.

Затор наблюдается на Набережном шоссе (от моста Метро до Подола).

Никуда не делся и традиционный затор на Набережно-Рыбальской улице и Гаванском мосту в сторону Подола.

Пробки собрались на улицах Кирилловская, Вышгородская, Автозаводская, Новоконстантиновская, Богатырская, Дегтяревская, Щусева (от Сырца до Дорогожичей).

Также проблемы есть на Голосеевском проспекте и бульваре Леси Украинки в сторону центра. Не спешит улица Мечникова.

Стоит в пробке Кольцевая дорога в районе Жулян и в районе Пирогова.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

Главные новости Украины и мира на утро 25 февраля

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Автор: Александр Топчий