Сразу три аварии произошли на Кольцевой дороге в районе Софиевской Борщаговки - учтите это, когда будете идти в том направлении.

По состоянию на утро среды, 17 марта, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки.

Как свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, движение на всех мостах, а именно — Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

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На правом берегу Киева частично затруднено движение по улице Набережно-Крещатицкая, проспектом Степана Бандеры, улицами Елены Телиги, Петропавловская, Автозаводская, Вышгородская, Юрия Илленко, Сечевых Стрельцов, Владимирским спуском.

Пробки заметны на проспекте Правды, Воздухофлотском проспекте, проспекте Любомира Гузара, улицах Вадима Гетьмана, Николая Голего, Полевая, Народного Ополчения, проспекте Валерия Лобановского.

На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.

Частично движение затруднено на Днепровской набережной, улице Миропольская, бульваром Перова.

Кроме того, в столице утром произошло несколько ДТП. Поэтому лучше объехать участки дорог по улице Сечевых Стрельцов, Академика Булаховского, Жилянской, бульваре Игоря Шамо (при въезде на мост Патона) и проспекте П. Григоренко.

Сразу три аварии произошли на Кольцевой дороге в районе Софиевской Борщаговки - учтите это, когда будете ехать в том направлении.

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Автор: Виктория Гордиенко