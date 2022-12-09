По словам жителей громады, работники компании "Автомагистраль-Юг" якобы отказываются нести ответственность за повреждение в ходе строительных работ.

В Гостомеле во время строительства модульного городка сотрудники "Автомагистраль-Юг" повредили водопровод многоэтажки.

Как сообщают местные жители, инцидент произошел 8 декабря возле ЖК "Мальовничий", что по улице Богдана Хмельницкого. Жители громады утверждают, что рабочие компании "отказываются нести ответственность" за повреждения в ходе строительных работ.

Отмечается, что это не первый случай повреждения инфраструктуры Гостомельской ОТГ во время выполнения работ компанией-строителем.

"В сентябре 2022 года, по незаконному поручению главы военной администрации Гостомеля Сергея Борисюка, ООО "Автомагистраль-Юг" начало уничтожения объектов незавершенного строительства по адресу Богдана Хмельницкого 2-г и 2-д, тем самым лишая 130 семей инвесторов возможности получить капитальное жилье", - утверждают жители громады.

Сейчас военная прокуратура возбудила уголовное производство против начальника Гостомельской ВА по поводу ведения незаконной деятельности.

Также журналисты 1+1 пообщались с директором консалтинговой компании, который является представителем пострадавших инвесторов, относительно неправомерных действий руководителя Гостомельского военной администрации, а именно – нарушений имущественных прав и прав собственности гостомельчан.