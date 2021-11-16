Цель премии HR Pro Awards – признание командных и личных достижений представителей профессии, способствующих повышению уровня профессиональных практик в Украине.

Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" одержал победу в номинации "Обучение и развитие" на церемонии награждения победителей престижной всеукраинской премии HR Pro Awards 2021, состоявшейся в Киеве.

Всего проекты группы компаний "Метинвест" были выдвинуты в четырех номинациях, а победили в двух из них и получили высокое признание экспертов.

Одержавшая победу на HR Pro Awards 2021 "Метинвест Политехника" откроется в сентябре 2022 года, уже разработаны современные образовательные программы, собран высококвалифицированный преподавательский состав, получены необходимые лицензии МОН. Университет подписал договоры о сотрудничестве с высшей школой управления охраной труда в Катовице, Берлинской Академией сырьевых материалов Европейского института и технологий, национальным университетом "Черниговская Политехника", Днепровским государственным техническим университетом, то есть студенты получат возможность обмениваться опытом и получать двойные дипломы.

Кроме того, в "Метинвест Политехнике" студентов будут обучать в уникальных лабораториях с применением искусственного интеллекта. Вуз уже сотрудничает с международными лидерами в сфере IT, например, c Microsoft. Среди партнеров университета – компании Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine, Festo, UVEX, DEZEGA.

Как рассказал ректор университета Александр Поважный, вуз призван вывести техническое образование в Украине на новый уровень, вернуть ему престижность. Он уверен, что университет взрастит специалистов нового уровня - востребованных и конкурентоспособных на рынке труда.

Напомним, сейчас ведется строительство учебного корпуса вуза в Мариуполе, рядом с ним будет расположено здание общежития, спортивная инфраструктура и парк.

Автор: Григорий Бондарь