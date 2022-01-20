Правительство только разрабатывает механизм и условия осуществления "Украинской мечты".

В течение текущего года Офис президента Украины планирует запустить государственную программу "Украинская мечта", предусматривающую предоставление льготных ипотечных кредитов под 5% годовых. Однако для осуществления ипотечной мечты украинцев нужно что-то делать - создавать рабочие места, развивать экономику, улучшать уровень жизни населения. А без этого мечтать можно сколько угодно.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала лидер Женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова, комментируя перспективы введения очередной государственной программы льготного ипотечного кредитования населения.

"Реалистична ли подобная перспектива? Ответить на этот вопрос пока трудно, ведь правительство только разрабатывает механизм и условия осуществления "Украинской мечты". Зато можно проанализировать прошлогодние итоги действующей государственной программы "Доступная ипотека под 7%". В прошлом году заключено лишь 1245 договоров из запланированных правительством 5 тыс. кредитов. Почему программа не сработала на полную мощность? Есть несколько причин", — отметила Суслова.

По ее словам, первая проблема в очень ограниченном выборе жилья, которое подпадает под условия кредитования. Льготная ипотека предоставляется на 50 кв. м для семьи из двух взрослых и одного ребенка и 20 кв. м — на каждого последующего ребенка. Найти на первичном рынке недвижимости подходящее жилье, которое бы удовлетворяло все требования покупателя, достаточно сложно. Именно поэтому почти 80% кредитных сделок в прошлом году касались вторичного рынка.

Читайте такжеНДС на квартиры. К чему может привести такое желание власти залезть в карманы украинцев"Большинство банков, привлеченных к государственной программе, выставляет дополнительные условия. Некоторые финучреждения согласны предоставлять льготную ипотеку лишь на долю от установленного государством лимита площади. То есть, если вы уже является владельцем 20 квадратов и хотите получить кредит на жилье площадью 50 кв. м, банк соглашается кредитовать на льготных условиях только 30 кв. м. За оставшиеся площади вы будете платить рыночную процентную ставку. Кое-где первый взнос может быть не 15%, а 25% от стоимости квартиры", — говорит правозащитница.

Кроме того, существенно увеличивают переплату по ипотеке дополнительные платежи. Кроме 7% годовых и разовых обязательных расходов, отдельные банки требуют ежегодно на время действия кредитного соглашения платить за страхование квартиры от 0,5 до 1,5% от ее стоимости и страхования жизни от несчастного случая — в среднем 1,3% от кредитного остатка. Таким образом, реальные проценты переплаты за ипотечное жилье могут составлять от 9% до 10% годовых.

"Есть также проблема незащищенности бюджетных расходов на компенсацию процентных ставок и отсутствия гарантий того, что следующее правительство или президент Украины не отменят бюджетные программы своих предшественников. Наконец лично меня настораживают расчеты должностных лиц. Они считают, что украинская семья с совокупным доходом на уровне 30-35 тыс. грн в состоянии безболезненно платить треть на ипотеку. Как по мне, это очень спорный вопрос, особенно на фоне постоянного подорожания жизни. А сколько будут стоить коммунальные услуги и продукты питания за 5-10-20 лет?! Никто даже не решается прогнозировать", — резюмирует лидер женского движения "За майбутнє" Ирина Суслова.