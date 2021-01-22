Состояние одного из пострадавших - тяжелое. У него диагностировано около 20% ожогов тела.

Состояние четырех из пяти пострадавших при пожаре в доме престарелых в Харькове - удовлетворительное.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, об этом сообщил главный врач городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов.

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По его словам, четверо пострадавших находятся на лечении в отделении паллиативной помощи. Трое из них были доставлены в хоспис еще вчера, а одного пострадавшего, который отравился угарным газом, после лечения в другой больнице утром также перевели к паллиативое отделения 17-й больницы.

«Сегодня нас посетил президент Украины Владимир Зеленский, секретарь городского совета Игорь Терехов, руководство области. Мы приняли решение, что все пациенты остаются в хосписе. Жизни всех пострадавших ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме, ведь фактически они содержались в частном хосписе, а теперь находятся в хосписе коммунальной формы собственности. Поэтому весь необходимый в их состоянии уход они получают. Мы нашли их родственников, и контакт полностью налажен», - рассказал Черепов.

По его словам, двое пострадавших – жители Харькова, один – из Харьковской области и еще один – из Донецкой.

Он добавил, что пятый пострадавший во время пожара сейчас находится на лечении в ожоговом центре больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. А. И. Мещанинова. У него диагностировано около 20% ожогов тела, его состояние – стабильно тяжелое.

Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января, в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, произошел пожар, в результате которой погибли 15 человек, 5 госпитализировали.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полицейские решают вопрос о задержании владелицы дома, в котором произошел пожар.

В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом нелегальный.

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Автор: Светлана Макринская