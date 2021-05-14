Лина Гунько утверждает, что Медведчук игнорировал их попытки возобновить общение.

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его старший брат Владимир Гулько не общались якобы из-за дома матери.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказала ведущая Наталья Мосейчук.

Как рассказала Лина Гулько, вдова умершего в 2006 году мужа, благодаря ему младшие братья - Виктор и Сергей - смогли получить образование.

Читайте также"Куда везти болгарку?": соцсети бурно отреагировали на подозрение для Медведчука"Он пришел из армии — Виктору и Сергею было где-то по лет девять. Он выкормил и выучил детей и дал им образование. На его деньги дети были выучены. Мать не работала. Отчим моего мужа тоже был инвалид — он не работал. Был один человек — старший брат, который удерживал всю семью", — вспоминает вдова брата Медведчука.

Лина Гунько утверждает, что кум Путина игнорировал их попытки возобновить общение, даже тогда, когда Владимир был при смерти.

"... Медведчук не шел на общение. Я звонила и говорила, что брат при смерти — мне не нужны ваши деньги! Передайте ему, что брат умирает". Умер без него. Я стояла на коленях и просила его: "Прости Виктора, прости!" Но мой муж сказал следующее: "Медведчук пойдет по трупам, чтобы добиться власти". Он отказался от брата, потому что мама переписала такую маленькую хатку, как моя, потому что он удерживал хозяйство и детей", — рассказала она.

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Автор: Ольга Робейко