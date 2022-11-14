Андрей Мацола добавил сумму, которой не хватало на важную закупку аэросредств для целой бригады на передовую, – 2 млн 600 тысяч гривень.

6 недель назад "Голос страны", Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" и платформа dobro.ua объявили благотворительный сбор средств "Твой Голос на аэросредства для разведки". Цель сбора – 3 миллиона гривень на закупку квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly MoreCombo для аэроразведки ВСУ на передовой. Такие птицы помогут нашим воинам корректировать свою спасительную работу, метко и вовремя отслеживать опасность и планировать эффективные действия для освобождения Украины от оккупанта.

Зрителям "Голоса страны" удалось собрать около 400 тысяч гривень. Сумму, которой не хватало, — 2 млн 600 тысяч гривень, чтобы ускорить передачу супертяжелой техники для наших защитников, вызвался добавить народный тренер "Голоса страны" Андрей Мацола.

"Как инициатор возвращения "Голоса страны", я добавляю сумму, которой не хватает, – два миллиона шестьсот тысяч гривень – к собранным зрителями средствам. Они уже переданы фонду "Вернись живым" на платформе dobro.ua, поэтому полный комплект оборудования для аэроразведки будет закуплен на этой неделе, – говорит Андрей Мацола. – Сегодня все мы имеем одну цель и одну мечту – это наша общая победа, поэтому приближаем ее вместе".

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Андрей Мацола помогает армии с начала полномасштабного вторжения — закупает и передает снаряжение, оружие, транспорт на фронт для наших военных, а также занимается вопросом обеспечения жильем тех украинцев, которые потеряли свой дом из-за войны.

Напомним, что Андрей Мацола вместе с Александрой Зарицкой являются тренерами команды "Второй шанс" на "Голосе страны-12". Сейчас это единственная команда, которая не имеет финального состава участников на финал. Кто станет последним участником команды "Второго шанса" - решают именно зрители. Поэтому именно сейчас переходите по ссылке и выбирайте своего фаворита.

Голосование проходит среди участников этапа нокаутов всех команд, которых не выбрали тренеры. Однако желанный шанс выступить в прямом эфире "Голоса страны" получит только один участник. Голосование началось сразу после окончания выпуска вчера вечером и зрители имеют только 48 часов, чтобы вернуть одного участника обратно. А кто им станет – зрители узнают уже во время прямого эфира "Голоса страны" в воскресенье, 20 ноября.

Смотрите финал "Голоса страны" в воскресенье, 20 ноября, в 19:00 на телеканале ТЕТ через украинский сервис цифрового интерактивного телевидения "Киевстар ТВ".