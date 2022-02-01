Международное сообщество опасается, что Россия привлечет сосредоточенные вокруг Украины войска для нового вторжения.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Польша готовится к различным вариантам развития событий на российско-украинском приграничье, включая худшие сценарии.

Об этом Моравецкий рассказал во время пресс-конференции в Киеве по результатам встречи с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

"Польша также готовится к худшему варианту, хотя я надеюсь, что до этого не дойдет. В таком случае мы готовы принимать украинских раненых, а также эвакуировать часть граждан Украины", - сказал Моравецкий.

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Что этому предшествовало

Накануне поездки в Украину Моравецкий подтвердил, что Варшава отправит Украине оборонительное вооружение. Однако в Киеве польский премьер намерен уточнить у Зеленского и Шмыгаля, в каком типе военной помощи нуждаются украинцы, чтобы они могли защищаться от России.

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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