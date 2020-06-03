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В США отреагировали на похищение украинского военного рядом с оккупированным Крымом

11:19, 03 июня 2020
Общество
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Украинца похитили на границе с оккупированным Крымом 30 мая / фото УНИАН

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами рядом с оккупированным Крымом.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

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«Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. «Крым - это Украина», - подчеркнули в посольстве.

Как сообщал УНИАН, Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины заявила, что 30 мая на админгранице с Крымом был похищен военнослужащий во время несения службы.

ФСБ России обвинила похищенного на административной границе с оккупированным Крымом военнослужащего Украины «в незаконном пересечении госграницы».

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