В США отреагировали на похищение украинского военного рядом с оккупированным Крымом

Посольство США в Украине подчеркивает, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами рядом с оккупированным Крымом.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

Читайте такжеГлавные новости Украины за 3 июня: новые металлические деньги и хищение зерна на Тернопольщине

«Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. «Крым - это Украина», - подчеркнули в посольстве.

Как сообщал УНИАН, Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины заявила, что 30 мая на админгранице с Крымом был похищен военнослужащий во время несения службы.

ФСБ России обвинила похищенного на административной границе с оккупированным Крымом военнослужащего Украины «в незаконном пересечении госграницы».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram