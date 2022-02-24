Из восточных регионов продолжаются эвакуационные рейсы.

Сейчас поезда не курсируют в Херсон и из него.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"В настоящее время поезда не ходят из Херсона, поезд 142 Львов-Бахмут меняет маршрут после Сарны в направлении Здолбунова, а рейсы 705 Киев-Перемышль и 716 Перемышль-Киев - задержка около 5 часов", - говорится в сообщении.

Также компания добавила, что из восточных регионов продолжаются эвакуационные рейсы, для этого мобилизован максимум подготовленных и не задействованных в регулярных рейсах вагонов со всей страны.

Напомним, часть Херсонской области оккупирована российскими войсками.

Ранее в обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил: "Наши войска ведут ожесточенные бои в пригороде Херсона. Враг пытается из оккупированного Крыма подвинуться в сторону Мелитополя".