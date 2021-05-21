64% респондентов считают, что женщина может подвергаться сексуальному насилию со стороны мужчины, с которым состоит в браке или встречается.

Подавляющее большинство опрошенных граждан Украины считают, что женщина не должна терпеть насилие, чтобы спасти семью.

Об этом свидетельствуют результаты национального опроса, которое Фонд ООН в области народонаселения в Украине ежегодно проводит в рамках программы по противодействию и предотвращению гендерно обусловленному насилию, фиксирует позитивные сдвиги в сознании общества.

Как отмечают в Фонде, украинцы демонстрируют повышенную осведомленность о насилии в отношении женщин.

Как показывает исследование, 80% не считают, что женщина должна «закрывать глаза» на насилие со стороны мужа ради сохранения семьи: доля таких ответов значительно возросла как среди мужчин, так и среди женщин по сравнению с предыдущими исследованиями. Лишь 1% опрошенных согласен с этим утверждением, еще 15% - считают, что бывают такие обстоятельства, что женщина вынуждена терпеть, и 4% - затруднились ответить.

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В то же время, больше половины украинцев (64%) считают, что женщина может подвергаться сексуальному насилию со стороны мужчины, с которым состоит в браке или встречается. Эта доля возросла на 6% по сравнению с 2020 годом.

Еще 24% опрошенных считают, что женщина не может подвергаться такому насилию, а 12% - затруднились ответить.

При этом, 39% украинцев считают, что насилие чаще всего встречается в недостаточно обеспеченных семьях, но 50% не согласны с таким утверждением, а 11% - затруднились ответить.

Как выяснили социологи, 43% украинцев считают, что мужчины могут страдать от домашнего насилия со стороны женщин так же, как и женщины от мужчин. Еще 31% опрошенных считают, что мужчины могут страдать только от психологического насилия со стороны женщины, 16% - убеждены, что нет, домашнее насилие - это только о женщинах и девушках, а 11% - затруднились ответить.

Вместе с тем, 28% респондентов считают, что физическое насилие мужчины в отношении женщины можно оправдать (отдельно так считают 37% опрошенных мужчин и 20% женщин, - это свидетельствует, что эта доля незначительно изменилась с 2020 года). В частности, по мнению 4% респондентов, с некоторыми женщинами иначе нельзя, а 24% - разделяют мнение, что это негативное явление, но в некоторых ситуациях мужчин можно понять, в жизни всякое случается.

При этом, 69% опрошенных убеждены, что в любом случае физическое насилие мужчины в отношении женщины нельзя оправдать, а 3% - затруднились ответить.

Половина населения (50%) считает, что однократный инцидент физического насилия со стороны мужчины в отношении женщины можно простить, если он признал свою ошибку и извинился, а 34% - с этим не согласны.

4% респондентов считают, что утверждение «бьет - значит любит» имеет зерно истины. В 2021 году эта доля уменьшилась как среди мужчин, так и среди женщин, в 2020 году так считали 7% опрошенных. Но 87% убеждены, что это пережитки прошлого и эта фраза не имеет ничего общего с современностью.

Почти половина украинцев (49%) считают, что проблема домашнего насилия существует из-за того, что есть проблема воспитания: насилие считается приемлемым. В 2021 году эта доля значительно возросла в основном за счет женщин

Еще 64% опрошенных вмешались бы в ситуацию применения физической силы мужчиной в отношении женщины, причем мужчины чаще вмешались бы самостоятельно, а женщины - вызвали бы полицию. Половина населения (49%) вмешалась бы в ситуацию применения физической силы женщиной в отношении мужчины. Немного больше половины населения (67%) вмешались бы в громкую ссору между мужчиной и женщиной в соседском доме.

Справка. Опрос проведен компанией InfoSapiens в рамках проекта UNFPA по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия, который осуществляется при финансовой поддержке правительства Великобритании. Методом личного интервью (дома) были опрошены 1 тысяча человек старше 16 лет. Максимальная теоретическая погрешность составляет 3,2%.

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Автор: Виталий Саенко