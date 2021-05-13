Конфликт вызвал плакат с изображением Василия Стуса и требованием отправить Медведчука под стражу.

Под Печерским районным судом в Киеве, где сегодня избирают меру пресечения подозреваемому в государственной измене народному депутату Виктору Медведчуку, произошли столкновения.

По информации "РБК-Украина", конфликт вызвал плакат с изображением Василия Стуса и требованием отправить Медведчука под стражу. Его принесли участники акции, которая проходит под зданием суда.

Другие люди, которые были под судом, попытались этот плакат отобрать, что и спровоцировало схватку.

Сейчас с участниками общаются правоохранители. Полиция никого не задерживала.

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11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму депутатам от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Речь идет о совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 (госизмена) и 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. 12 мая Медведчуку вручили подозрение по этим статьям. Оно касается трех преступных эпизодов.

В то же время сотрудники СБУ устроили обыски в двух киевских домах Медведчука и офисе его партии ОПЗЖ.

12 мая Медведчук побывал в Офисе генпрокурора, после чего заявил, что считает дело против себя политически мотивированным, а обвинения бездоказательными.

Тарас Козак, по данным следствия, находится за пределами Украины.

В Печерском райсуде Киева в четверг, 13 мая, Медведчуку начали избирать меру пресечения.

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Автор: Катерина Комолова