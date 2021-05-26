В конфликте будут разбираться Минздрав и, возможно, суд.

В городе Ирпень под Киевом стоматологи удалили девятилетней пациентке 12 молочных зубов. Это вызвало возмущение у матери девочки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в частной клинике. Врачи обещали удалить один зуб под общим наркозом, но после осмотра предложили убрать еще два. Мать поставила на договоре подпись, но не обратила внимание, что графа о количестве зубов пропущена.

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Во время наркоза матери предложили удалить у дочери на этот раз все молочные зубы, но разрешения она не дала. Отошла поговорить с другим врачом, а когда вернулась - попросила остановить операцию. Тем не менее уже было поздно.

Впоследствии ей выдали чек на 13 тысяч гривень.

В клинике говорят, что мать знала об удалении 12 зубов. Считают, что помогли ребенку: зубы были с кариесом и со временем они все равно бы мешали росту постоянных.

В другой клинике врачи, увидев снимки ребенка, говорят, что без удаленных зубов у девочки могут не вырасти постоянные.

"Зубчики не знают куда лезть. Они лезут туда, где чувствуют давление. И если там давления уже нет - они будут лезть куда угодно", - отмечает стоматолог.

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После операции мама Ники тоже уже посетила других врачей, которые советуют временно установить протезы. Параллельно семья наняла адвоката. Также родители намерены обратиться с жалобой в Минздрав, а в случае непризнания вины клиникой - в суд.

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Автор: Юрий Годован