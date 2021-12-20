Большой резонанс вызвало недавнее происшествие на одном из одесских кладбищ. Группа подростков решила провести незабываемый вечер среди могил и сняла свои "подвиги" на видео. Разбитная компания из девочек-мальчиков лет до шестнадцати решила оторваться по полной: орала, слушала музыку, сквернословила и курила. Апофеозом стал поход по малой нужде на одно из надгробий. Более того, "остроумные" дети выложили в соцсетях фото оскверненной могилы с припиской, типа, простите, что "обос**ли".

Хайп оценили. В основном, по заслугам: тусня на костях – занятие гнусное. Надеяться на признание масс было бы странным.

Но, увы, глумление на кладбищах становится своего рода народной забавой. Похожий случай был ранее в Луцке. Там местные школьники плясали на могилах, фоткались с портретами умерших, а снятое об этом "кино" запостили в TikTok. Слава к "актерам" пришла очень быстро: ролик, растиражированный в социальных сетях, попал в поле зрения копов. Подростков быстро нашли и открыли уголовное производство. Детки потом извинились публично, но осадочек, как говорится, остался...

Хайп оценили. В основном, по заслугам: тусня на костях – занятие гнусное. Надеяться на признание масс было бы странным

В селе Бронники Ривненской области двое парней вырывали цветы, лампадки, танцевали и ложились на надгробные плиты. В Вознесенске Николаевской области подвыпившие лицеистки, развлечения ради, размолотили с десяток могил... А вопиющий случай произошел в Украине лет еще 15 назад – в Изюме на Харьковщине местные "сатанисты", заправившись пивом и водкой, разрушили почти 200 могил - перевернули кресты, разбили гранитные памятники. Местные жители были шокированы: у большинства потерпевших на восстановление этих руин попросту не было средств…

Что тут сказать?... С древних времен кладбища считаются местом особым, где мертвые нашли вечный покой, а живые скорбят. Здесь табу на громкие разговоры, веселье, музыку, даже слишком шумное выражение горя. Все это оскорбляет не только живых, но и усопших… Конечно же, дело отнюдь не в поверьях и мстительных призраках. Суть – в этике, нравственности и культуре. В банальном уважении к людям, в воспитанности и хотя бы небольшом интеллекте – маленькой толике серого вещества, работа которого не позволяет ср*ть на могилы.

Что движет подростками (и не только)? Может, кураж? Глупость? Безнравственность? Желание выпендриться или врожденная патология мозга? Причины, наверное, разные. Но в подавляющем большинстве – вина в этом взрослых. Отсутствие должного внимания в семье и (или) в школе может сказаться фатально. Известно, что все начинается с мамы и папы, многие из которых трудятся в поте лица на очередную приставку или смартфон для дитяти. При этом отдельные дяди и тети не считают случившееся чем-то выходящим за грань: "Подумаешь, танцевал на могиле!… Никого же не грохнул!". Оправдание, прямо скажем, не очень. Сегодня – тусовка на кладбище, завтра – угон или кража, послезавтра – разбой…

Не привили духовность учителя? Не исключаю. Но и здесь есть нюанс. Зачастую педагоги жалуются на нарушения дисциплины, срывы уроков и… отсутствие понимания, поддержки родителей. Дескать, наш ребенок – святой, пусть делает, что хочет, а ты, "училка", не суйся…

О том, что отдельные семьи (причем вполне благополучные материально) категорически отрицают нормы поведения, говорила также директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. В таких случаях имеется четкий алгоритм действий, к решению проблемы привлекаются психологи, ювенальная полиция, службы по делам детей и прочие. По словам специалистов, определенное поведение ребенка – срывы уроков, хамство, те же походы на кладбище с глумлением над усопшими – связано с определенными проблемами. В частности, физиологическими и психологическими. Возможно, девочка (мальчик) нуждается в лечении, коррекции, специальном сопровождении. Но это обязанность, в первую очередь, семьи...

Как достучаться до детей и взрослых? До тех, кто считает, что подобное поведение – норма? В этой связи вспоминается триллер "Время убивать", снятый по одноименному роману Джона Гришэма. Картина о том, как двое белых расистов изнасиловали, жестоко избили и пытались убить 10-летнюю темнокожую девочку. Преступники могут оказаться на свободе, из-за этого отец ребенка их убивает. Ему грозит сметная казнь… Для многих жителей городка на юге США, включая судью и присяжных, человек с небелой кожей – существо второго сорта. Понимая это, адвокат темнокожего вместо заключительной речи просит, чтобы в зале суда все закрыли глаза, и рассказывает историю о девочке. В подробностях описывает, как ее насилуют, издеваются над ней, мочатся на нее, вешают и прочее. Затем просит представить девочку белой. Только тогда до горожан дошла суть трагедии.

Зачастую педагоги жалуются на нарушения дисциплины, срывы уроков и… отсутствие понимания, поддержки родителей. Дескать, наш ребенок – святой, пусть делает, что хочет, а ты, "училка", не суйся…

Возможно, вместо того, чтобы твердить о нравственности, мол, писать на могилы – нехорошо, поступим аналогично? Давайте закроем глаза и воссоздадим обстановку. Группа подростков (или кто-то постарше) веселится на надгробной плите. Включает громкую музыку, пляшет, курит, орет… Молотит кувалдой по памятнику, слышится хохот, визги и мат… Здесь же справляет нужду и плюет на портрет мертвеца... Увидели?! А теперь представьте, что в оскверненной могиле похоронен близкий вам человек.

Лариса Козовая