"Метрополис" – комплекс комфорт-класса, расположенный в Голосеевском районе столицы.

Распоряжением №476 от 17.09.2021 года Голосеевской районной в городе Киев государственной администрации жилым домам №1 и №2 жилого комплекса "Метрополис" присвоено почтовые адреса:

- жилой дом №1 — улица Заболотного Академика, 1-Б;

- жилой дом №2 — улица Заболотного Академика, 1-А.

"Эти два дома введены в эксплуатацию, поэтому получение почтового адреса — следующий логический шаг, который обеспечит жителям возможность оформлять правоустанавливающие документы на имущество" — прокомментировала событие Наталия Карасова, адвокат группы компаний DIM.

Справка:

"Метрополис" – комплекс комфорт-класса, расположенный в Голосеевском районе столицы, который имеет большое количество зеленых зон и развитую инфраструктуру. Пешая доступность до двух станций метро дают жителям комплекса возможность ежедневно наслаждаться природой и одновременно жить в ритме современного мегаполиса.

DIM – это пространство для комфортной жизни, площадка для выгодных инвестиций, высокий сервис управляющей компании, архитектурные и дизайнерские решения, которые формируют новую культуру городской жизни.

С 2014 года:

- 9 домов введено в эксплуатацию;

- 5 проектов на разных этапах строительства;

- 890 тыс. м² в проектных портфелях компании;

- каждый пятый покупатель возвращается для повторных инвестиций.

Автор: Григорий Бондарь