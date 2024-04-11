Ты хочешь иметь более дорогую энергию или не иметь никакой, акцентировал соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Пересмотр тарифа на электроэнергию для населения нужен для того, чтобы украинцы и в дальнейшем были обеспечены электроэнергией. Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Здесь такой вопрос: "Ты хочешь иметь более дорогую энергию или не иметь никакой?" Вменяемый человек скажет, что лучше дороже, но иметь. И это не о поднятии тарифов, а о том, чтобы отпустить цены, сделать их рыночными", - сказал он.

Тынный добавил, что тем, кто не сможет платить по рыночному тарифу, необходимо будет назначить субсидии.

Видео дня

Также он отметил, что еще одной проблемой энергорынка является его сильная зарегулированность.

"Сейчас у нас очень мало времени. В отопительный сезон будет очень больно смотреть, как будут замерзать люди. Но я лично предсказываю большие проблемы с потреблением и в теплый сезон", - подчеркнул Тынный.

Напомним, Министерство энергетики работает над расчетом по пересмотру тарифа на электроэнергию для населения.