Пересмотр тарифа на электроэнергию для населения нужен для того, чтобы украинцы и в дальнейшем были обеспечены электроэнергией. Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.
"Здесь такой вопрос: "Ты хочешь иметь более дорогую энергию или не иметь никакой?" Вменяемый человек скажет, что лучше дороже, но иметь. И это не о поднятии тарифов, а о том, чтобы отпустить цены, сделать их рыночными", - сказал он.
Тынный добавил, что тем, кто не сможет платить по рыночному тарифу, необходимо будет назначить субсидии.
Также он отметил, что еще одной проблемой энергорынка является его сильная зарегулированность.
"Сейчас у нас очень мало времени. В отопительный сезон будет очень больно смотреть, как будут замерзать люди. Но я лично предсказываю большие проблемы с потреблением и в теплый сезон", - подчеркнул Тынный.
Напомним, Министерство энергетики работает над расчетом по пересмотру тарифа на электроэнергию для населения.