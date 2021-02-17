Пассажиры толкали троллейбус / скриншот
В Киеве пассажирам пришлось толкать троллейбус, который не мог проехать участок дороги без электричества.
Соответствующее видео появилось на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Часть улицы Липковского оказалась заблокирована припаркованными авто, из-за чего контактная сеть была не доступна для троллейбуса.
"Пока большинство граждан паркуются, где хотят и как хотят, простым пассажирам приходится толкать троллейбус, который не достаёт до контактной линии", - говорится в сообщении.
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