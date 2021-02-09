В комментариях пользователи рассказывают, что и сами становились в поездах жертвой насекомых.

Пассажиры поезда Харьков-Трускавец пожаловались на клопов в вагоне.

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Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «ХС/Харьков». Там же опубликованы фото, на которых предположительно запечатлены следы от укусов насекомых на коже.

В комментариях мнения по поводу фото разделились. Некоторые пользователи предположили, что следы на коже пострадавшего пассажира больше похожи на аллергию, чем на укусы.

В то же время пользователи сообщают, что сами становились жертвой клопов в вагонах, или ехали по соседству с тараканами.

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Автор: УНИАН