В Украине из-за нехватки финансирования продолжают массово закрываться школы.

В Украине из - за нехватки финансирования продолжают массово закрываться школы, больше всего - в небольших городах и селах. В частности, только на Львовщине в этом году до 1 сентября планируют закрыть 21 школу. В парламенте требуют отчета министра образования и науки о состоянии финансового обеспечения учебных заведений в местных общинах.

Депутатская группа "Партия "За майбутнє" требует отчета министра образования и науки в Верховной Раде относительно состояния финансового обеспечения учебных заведений, а также призывает правительство погасить задолженность перед местными общинами для выполнения ими своих полномочий. Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Обеспечение условий для получения качественного образования в Украине - это ответственность государства. Но правительство не справилось с этой задачей. По данным Ассоциации городов Украины, в Государственном бюджете на 2021 год на 38 млрд грн занижен объем образовательной субвенции местным общинам. По состоянию на 1 июня задолженность правительства перед ними составляет почти 4 млрд грн. В результате школы не обеспечены всем необходимым, ведь у местных властей не хватает ресурсов. Сфера образования в Украине в небольших городах и селах под угрозой. Если так пойдет и дальше, большинство украинцев потеряет доступ к образовательным услугам", - говорится в заявлении партии.

Кроме того, партия призывает власти в проекте бюджета на 2022 год предусмотреть дополнительную дотацию местным бюджетам на содержание учреждений образования и здравоохранения - не менее 25 млрд грн.

Как сообщалось ранее, в мае этого года в Житомирской области закрылись 6 сельских школ, а к 1 сентября на Львовщине могут закрыть 21 учебное заведение, преимущественно в селах, и 22 - снизить ступень.

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Автор: Horbacheva Anastasia