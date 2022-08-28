Паломничество начнется 21 сентября 2022 г. в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

Паломники на Святой земле будут молиться за то, чтобы в Украине воцарился справедливый мир, который возможен только после нашей победы.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что паломничество начнется 21 сентября 2022 г. в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, которая является покровительницей украинского войска.

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"На базе Православной церкви Украины создан паломнический центр и поскольку мы живем в сложных условиях, то мы постоянно возносим свои молитвы к Богу. Но мы хотим, чтобы эти молитвы также звучали на Святой Земле, на том месте, где проповедовал наш Спаситель, и поэтому мы готовим такое паломничество. Это в основном будут женщины, потому что, к сожалению, мужчинам в это время невозможно выезжать за границу", - сказал он.

Епифаний отметил, что паломники будут молиться за то, чтобы в стране воцарился справедливый мир, который возможен только после победы Украины.

"Эта делегация из разных уголков Украины будет молиться на Святой земле за то, чтобы в Украине воцарился справедливый мир, а этот мир может воцариться только после нашей победы. Потому что мы говорим о справедливом мире, не о любом мире, потому что мы знаем, что мир в неволе - это также мир. Но мы хотим, чтобы эта война завершилась, чтобы мы прогнали врага со всех уголков нашей страны, чтобы мы восстановили территориальную целостность. Мы верим в то, что Господь помогает нам и поможет, чтобы мы окончательно это довершили, чтобы на нашей стороне была победа. Поэтому это паломничество будет таким актом молитвы и призыва к миру, также и в Иерусалимский церкви на Святой земле в городе Иерусалим", - акцентировал он.

Война в Украине и церковь:

19 мая 2022 года Папа Римский Франциск встретился с главными редакторами иезуитских журналов и поделился мыслями о российском вторжении в Украину. Франциск указал на необходимость отбросить схему "Красной шапочки", мол, Красная шапочка – добрая, волк – злой.

Как отметил Папа Франциск, мир является свидетелем жестокости и грубости, которую ведут в целом "наемнические силы, используемые русскими". При этом понтифик заверил, что якобы не защищает Россию, но отметил, что война России против Украины могла быть "определенным образом спровоцирована".

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что за войну РФ против Украины несет ответственность президент РФ Владимир Путин.

Папа Римский Франциск обратился к паломникам с вопросом, что они сделали для Украины.

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