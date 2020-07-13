Рада сегодня рассмотрит усиление ответственности за нарушения ПДД

Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента.

Сегодня сразу после завершения внеочередного заседания Верховной Рады состоится еще одно внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться законопроект об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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В документе отмечается, что заседание созывается в связи с требованием президента Украины (письмо № 104210 от 13 июля).

На нем предусмотрено рассмотрение законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№ 2695).

Как сообщал УНИАН, 12 июля в столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе. Предварительно установлено, что водитель "Мерседеса" совершил столкновение с другим автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении. После этого он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Хюндай". Водитель и пассажиры "Хюндая", среди которых двое малолетних детей, погибли. Еще одного ребенка, мальчика 2006 года рождения, доставили в больницу.

39-летнего водителя "Мерседеса" задержали. Он находится в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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